Ускорение реформ в Украине ускорит рост экономики на 4% – Всемирный банк
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Ускорение темпов проведения реформ может ускорить рост украинской экономики до 4% в течение двух лет. Об этом во время презентации нового экономического обзора и макроэкономического прогноза для Украины сообщил координатор сектора борьбы с бедностью и макроэкономической политики, ведущий экономист представительства Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Фарук Хан, передает корреспондент УНН.
“У нас есть хорошие новости. Ускорение темпов проведения реформ может ускорить рост экономики Украины до 4% в ближайшие два года”, — отметил Ф.Хан.
Как сообщал УНН, Всемирный банк прогнозирует рост украинской экономики в 2017 году на уровне 2%.