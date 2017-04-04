Ускорение реформ в Украине ускорит рост экономики на 4% – Всемирный банк

“У нас есть хорошие новости. Ускорение темпов проведения реформ может ускорить рост экономики Украины до 4% в ближайшие два года”, — отметил Ф.Хан.

Как сообщал УНН, Всемирный банк прогнозирует рост украинской экономики в 2017 году на уровне 2%.