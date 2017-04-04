Прискорення реформ в Україні прискорить зростання економіки на 4% – Світовий банк

“У нас є хороші новини. Прискорення темпів проведення реформ може прискорити зростання економіки України до 4% у найближчі два роки”, — зазначив Ф.Хан.

Як повідомляв УНН, Світовий банк прогнозує зростання української економіки у 2017 році на рівні 2%.