Прискорення реформ в Україні прискорить зростання економіки на 4% – Світовий банк
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Прискорення темпів проведення реформ може прискорити зростання української економіки до 4% протягом двох років. Про це під час презентації нового економічного огляду та макроекономічного прогнозу для України повідомив координатор сектору боротьби з бідністю та макроекономічної політики, провідний економіст представництва Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові Фарук Хан, передає кореспондент УНН.
“У нас є хороші новини. Прискорення темпів проведення реформ може прискорити зростання економіки України до 4% у найближчі два роки”, — зазначив Ф.Хан.
Як повідомляв УНН, Світовий банк прогнозує зростання української економіки у 2017 році на рівні 2%.