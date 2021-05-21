Прекращение пандемии COVID-19 может стоить 50 млрд долларов - МВФ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Международный валютный фонд в пятницу обнародовал предложение на сумму 50 миллиардов долларов, чтобы положить конец пандемии COVID-19, передает УНН, ссылаясь на публикацию МВФ.
Детали
План предусматривает проведение вакцинации не менее 40% населения всех стран мира к концу 2021 года и не менее 60% населения на первую половину 2022 года.
Предполагается, что 35 миллиардов долларов будут задействованы в качестве грантового финансирования. Оставшаяся часть общего плана финансирования - около 15 миллиардов долларов - может поступить от национальных правительств.
По данным МВФ, в дальнейшем выполнение плана приведет к вливанию в мировую экономику суммы, эквивалентной 9 триллионам долларов, к 2025 году из-за более быстрого восстановления экономической активности. При этом страны с развитой экономикой, которые, вероятно, вложат больше средств в эти усилия, получат самую высокую отдачу - на них будет приходиться 40%.
Что было раньше
Европейский Союз сегодня выразил намерение передать не менее 100 млн доз вакцин от COVID-19 бедным странам до конца этого года.
Дополнение
По данным сайта Worldometers, по состоянию на утро пятницы в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболели уже более 165,8 млн людей. Так, всего в мире COVID-19 инфицировано 165,842,599 человек, из них выздоровели 146,520,099 людей. Количество умерших возросло до 3,444,656.