Коронавирусной инфекцией в мире заболело почти 166 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. По состоянию на утро пятницы в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболели уже более 165,8 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 165,842,599 человек, из них выздоровели 146,520,099 человек. Количество умерших возросло до 3,444,656.
"Лидеры" по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (33,833,181), Индия (26,030,674), Бразилия (15,898,558), Франция (5,568,551), Турция (5,160,423), Россия (4,974,908), Великобритания (4,455,221) и Италия (4,178,261).
"Лидеры" по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (602,616), Бразилии (444,391) и Индия (291,365).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 170 398 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 48 899 - летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.