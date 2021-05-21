Припинення пандемії COVID-19 може коштувати 50 млрд доларів - МВФ

Деталі

План передбачає проведення вакцинації не менше 40% населення всіх країн світу до кінця 2021 року і не менше 60% населення на першу половину 2022 року.

Передбачається, що 35 мільярдів доларів будуть задіяні в якості грантового фінансування. Частина загального плану фінансування, що залишилася - близько 15 мільярдів доларів - може надійти від національних урядів.

За даними МВФ, у подальшому виконання плану призведе до вливання в світову економіку суми, еквівалентної 9 трильйонам доларів, до 2025 року через більш швидке відновлення економічної активності. При цьому країни з розвиненою економікою, які, ймовірно, вкладуть найбільше коштів в ці зусилля, отримають найвищу віддачу - на них припадатиме 40%.

Що було раніше

Європейський Союз сьогодні висловив намір передати щонайменше 100 млн доз вакцин від COVID-19 бідним країнам до кінця цього року.



Доповнення

За даними сайту Worldometers, станом на ранок п'ятниці в світі на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіли вже понад 165,8 млн людей. Так, всього в світі COVID-19 інфіковано 165,842,599 людей, з них видужали 146,520,099 людей. Кількість померлих зросла до 3,444,656.



