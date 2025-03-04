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Приостановка военной помощи Трампом выглядит как попытка подтолкнуть Киев к капитуляции - нардеп

Киев • УНН

 • 99199 просмотра

Глава комитета по иностранным делам Украины Мережко заявил, что прекращение помощи от США выглядит как давление на Киев для капитуляции.

Приостановка военной помощи Трампом выглядит как попытка подтолкнуть Киев к капитуляции - нардеп

Приостановка военной помощи Украине президентом США Дональдом Трампом похоже на то, что он пытается подтолкнуть Киев к капитуляции на условиях России. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление председателя парламентского комитета по иностранным делам Украины Александра Мережко, пишет УНН.

Остановить помощь сейчас означает помочь президенту рф владимиру путину. На поверхности это выглядит очень плохо. Похоже, что он толкает нас к капитуляции, то есть принятию требований России,

- сказал Reuters председатель парламентского комитета по иностранным делам Украины Александр Мережко.

Отмечается, что пауза в предоставлении помощи произошла после того, как Трамп изменил политику США в отношении Украины и России после вступления в должность президента в январе, заняв более примирительную позицию по отношению к москве.

Это также произошло после скандальной конфронтации с Зеленским в Белом доме, во время которой Трамп обвинил Президента Украины в том, что он недостаточно благодарен за поддержку Вашингтона в войне с Россией.

"Главное, что это психологический удар, политический удар по Украине, это не помогает украинцам", - сказал Мережко.

Он сравнил приостановку помощи с Мюнхенским соглашением 1938 года, когда нацистской Германии было разрешено аннексировать часть Чехословакии.

"Это хуже Мюнхена, потому что там по крайней мере не пытались нарисовать Чехословакию агрессором, а здесь пытаются обвинить в агрессии жертву – это чрезвычайно опасно".

Дополнение

Информационное агентство Reuters, ссылаясь на анонимный источник, знакомый с ситуацией, сообщает, что поставки американских военных грузов действительно остановились. По словам источника, движение грузов, направлявшихся в Украину, остановилось около 03:30 по киевскому времени (01:30 по Гринвичу).

Напоминаем

Дональд Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине из-за спора с Зеленским. Поставки американской военной техники, включая оружие в пути и в транзитных зонах, будут временно остановлены.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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