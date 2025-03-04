Призупинення військової допомоги Трампом виглядає як спроба підштовхнути Київ до капітуляції - нардеп
Київ • УНН
Голова комітету закордонних справ України Мережко заявив, що припинення допомоги від США виглядає як тиск на Київ для капітуляції.
Припинення військової допомоги Україні президентом США Дональдом Трампом схоже на те, що він намагається підштовхнути Київ до капітуляції на умовах росії. Про це повідомляє Reuters посилаючись на заяву голови парламентського комітету у закордонних справах України Олександра Мережко, пише УНН.
Зупинити допомогу зараз означає допомогти президенту рф володимиру путіну. На поверхні це виглядає дуже погано. Схоже, що він штовхає нас до капітуляції, тобто прийняття вимог росії,
Зазначається, що пауза в наданні допомоги сталася після того, як Трамп змінив політику США щодо України та росії після вступу на посаду президента в січні, зайнявши більш примирливу позицію щодо москви.
Це також сталося після скандальної конфронтації із Зеленським у Білому домі, під час якої Трамп звинуватив Президента України в тому, що він недостатньо вдячний за підтримку Вашингтона у війні з росією.
"Головне, що це психологічний удар, політичний удар по Україні, це не допомагає українцям", - сказав Мережко.
Він порівняв припинення допомоги з Мюнхенською угодою 1938 року, коли нацистській Німеччині було дозволено анексувати частину Чехословаччини.
"Це гірше Мюнхена, тому що там принаймні не намагалися намалювати Чехословаччину агресором, а тут намагаються звинуватити в агресії жертву – це надзвичайно небезпечно".
Доповнення
Інформагенція Reuters з посиланням на анонімне джерело, знайоме із ситуацією, повідомляє, що поставки американських військових вантажів дійсно зупинилися. За словами джерела, рух вантажів, що прямували в Україну, зупинився близько 03:30 за київським часом (01:30 за Гринвічем).
Нагадаємо
Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні через суперечку з Зеленським. Постачання американської військової техніки, включаючи зброю в дорозі та в транзитних зонах, буде тимчасово зупинено.