Принцессу Таиланда выдвинули на пост премьера
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Тайская политическая партия выдвинула сестру короля Убол Ратану в качестве кандидата на пост премьер-министра страны на выборах, которые должны состояться в марте, передаёт УНН со ссылкой на CNN.
Принцесса, 67-летняя старшая сестра короля Маха Вачиралонгкорна, будет баллотироваться от партии Thai Raksa Chart Party.
Одним из ее главных оппонентов будет поддерживаемый военными нынешний премьер-министр Прают Чан-Оча, который объявил о выдвижении своей кандидатуры в пятницу.
Кандидатура близкого члена королевской семьи является беспрецедентной в Таиланде, где эра абсолютной монархии закончилась 86 лет назад.
Как сообщал УНН, впервые после военного переворота Таиланд проведет всеобщие выборы для восстановления гражданской власти.