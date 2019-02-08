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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 75695 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 100899 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 135541 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 134071 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131477 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
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7 марта, 13:58 • 125948 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 163322 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141502 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145332 просмотра

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Принцессу Таиланда выдвинули на пост премьера

Принцессу Таиланда выдвинули на пост премьера

Киев  •  УНН

 • 11652 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Тайская политическая партия выдвинула сестру короля Убол Ратану в качестве кандидата на пост премьер-министра страны на выборах, которые должны состояться в марте, передаёт УНН со ссылкой на CNN.

Принцесса, 67-летняя старшая сестра короля Маха Вачиралонгкорна, будет баллотироваться от партии Thai Raksa Chart Party.

Одним из ее главных оппонентов будет поддерживаемый военными нынешний премьер-министр Прают Чан-Оча, который объявил о выдвижении своей кандидатуры в пятницу.

Кандидатура близкого члена королевской семьи является беспрецедентной в Таиланде, где эра абсолютной монархии закончилась 86 лет назад.

Как сообщал УНН, впервые после военного переворота Таиланд проведет всеобщие выборы для восстановления гражданской власти.

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