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Принцесу Таїланду висунули на посаду прем'єра

Принцесу Таїланду висунули на посаду прем'єра

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Тайська політична партія висунула сестру короля Убол Ратану як кандидата на посаду прем'єр-міністра країни на виборах, які повинні відбутися у березні, передає УНН з посиланням на CNN.

Принцеса, 67-річна старша сестра короля Маха Вачіралонгкорна, буде балотуватися від партії Thai Raksa Chart Party.

Одним з її головних опонентів буде підтримуваний військовими нинішній прем'єр-міністр Прают Чан-Оча, який оголосив про висунення своєї кандидатури у п'ятницю.

Кандидатура близького члена королівської сім'ї є безпрецедентною в Таїланді, де ера абсолютної монархії завершилася 86 років тому.

Як повідомляв УНН, вперше після військового перевороту Таїланд проведе загальні вибори для відновлення цивільної влади.

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