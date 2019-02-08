Принцесу Таїланду висунули на посаду прем'єра

Принцеса, 67-річна старша сестра короля Маха Вачіралонгкорна, буде балотуватися від партії Thai Raksa Chart Party.

Одним з її головних опонентів буде підтримуваний військовими нинішній прем'єр-міністр Прают Чан-Оча, який оголосив про висунення своєї кандидатури у п'ятницю.

Кандидатура близького члена королівської сім'ї є безпрецедентною в Таїланді, де ера абсолютної монархії завершилася 86 років тому.

Як повідомляв УНН, вперше після військового перевороту Таїланд проведе загальні вибори для відновлення цивільної влади.