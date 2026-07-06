Принцесса Уэльская поделилась семейными фото после изнурительного горного испытания
Киев • УНН
44-летняя принцесса за 24 часа покорила три высочайшие горы Великобритании. Семья встретила её у подножия Сноудона после завершения похода.
Принцесса Уэльская опубликовала семейные фотографии после завершения Национального "Вызова трех вершин", в ходе которого она за 24 часа покорила три самые высокие горы Великобритании. Об этом сообщает The Telegraph, пишет УНН.
Детали
На снимках, опубликованных Кенсингтонским дворцом, 44-летняя принцесса обнимает принца Уэльского, своих детей – принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи, а также родителей Кэрол и Майкла Миддлтонов и брата Джеймса. Семья встретила её у подножия горы Сноудон после завершения похода.
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В посте к фотографиям принцесса поблагодарила всех, кто поддержал сбор средств для благотворительной организации Royal Marsden Cancer Charity.
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Как отмечает The Telegraph, принцесса решила пройти испытание, чтобы привлечь внимание к важности комплексной помощи людям с онкологическими заболеваниями. После завершения профилактической химиотерапии она неоднократно заявляла, что хочет поддержать пациентов и помочь благотворительной организации, которая сыграла важную роль в её лечении.
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