Принц Уильям требует от таблоидов 1,6 млн евро компенсации за фото жены топлес

Французский таблоид Closer и газета La Provence в сентябре 2012 года опубликовали снимки, на которых герцогиня Кембриджская снята с обнаженной грудью у бассейна. Фотографии были сделаны во время отдыха герцога и герцогини Кембриджских во Франции в гостях у двоюродного дяди Уильяма лорда Линли.

Публикации вызвали массовое возмущение в Британии, британские СМИ принципиально отказались их публиковать. Королевская семья также была возмущена публикацией снимков и инициировала судебное разбирательство.

По обвинению в нарушении права на личную жизнь перед французским судом предстали шесть человек, причастных к публикации снимков, среди которых редактор Closer, издатель La Provence и фотографы.