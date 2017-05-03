Принц Уильям требует от таблоидов 1,6 млн евро компенсации за фото жены топлес
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Британская королевская семья требует от двух французских таблоидов более полтора миллиона евро компенсации за публикацию, на которой жена принца Уильяма Кейт сфотографирована топлесс. Об этом во время рассмотрения иска о нарушении права на частную жизнь во Франции рассказал адвокат ответчиков, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Французский таблоид Closer и газета La Provence в сентябре 2012 года опубликовали снимки, на которых герцогиня Кембриджская снята с обнаженной грудью у бассейна. Фотографии были сделаны во время отдыха герцога и герцогини Кембриджских во Франции в гостях у двоюродного дяди Уильяма лорда Линли.
Публикации вызвали массовое возмущение в Британии, британские СМИ принципиально отказались их публиковать. Королевская семья также была возмущена публикацией снимков и инициировала судебное разбирательство.
По обвинению в нарушении права на личную жизнь перед французским судом предстали шесть человек, причастных к публикации снимков, среди которых редактор Closer, издатель La Provence и фотографы.