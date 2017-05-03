Принц Вільям вимагає від таблоїдів 1,6 млн євро компенсації за фото дружини топлес
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Британська королівська сім’я вимагає від двох французьких таблоїдів понад півтора мільйона євро компенсації за публікацію, на якій дружина принца Вільяма Кейт сфотографована топлес. Про це під час розгляду позову про порушення права на приватне життя у Франції розповів адвокат відповідачів, передає УНН з посиланням на ВВС.
Французький таблоїд Closer і газета La Provence у вересні 2012 року опублікували знімки, на яких герцогиня Кембриджська знята з оголеними грудьми біля басейну. Фотографії були зроблені під час відпочинку герцога і герцогині Кембриджських у Франції в гостях у двоюрідного дядька Вільяма лорда Лінлі.
Публікації викликали масове обурення в Британії, британські ЗМІ принципово відмовилися їх публікувати. Королівська родина також була обурена публікацією знімків і ініціювала судовий розгляд.
За звинуваченнями в порушенні права на особисте життя перед французьким судом постали шість осіб, причетних до публікації знімків, серед яких редактор Closer, видавець La Provence і фотографи.