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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Принц Уильям совершил частный визит в британскую шпионскую службу

Принц Уильям совершил частный визит в британскую шпионскую службу

Киев  •  УНН

15 июня 2024, 00:12  •  5075 просмотра

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Принц Уильям совершил частный визит без предупреждения в МИ-6, британскую Службу внешней разведки, продолжая свое ознакомление с работой британских спецслужб.

Принц Уильям недавно совершил частный визит в MI6 - британскую службу внешней разведки. Об этом пишет Lismore city news, передает УНН.

Детали

Визит не был анонсирован заранее и лишь позже был добавлен в список официальных королевских мероприятий.

Подробности визита не разглашаются. Кенсингтонский дворец не предоставил никаких дополнительных комментариев, кроме подтверждения визита.

Дополнение

Это не первый визит принца Уильяма в MI6. В 2022 году он совершил аналогичный визит, а в 2012 году посетил штаб-квартиру вместе с тогда еще герцогиней Кембриджской.

В 2019 году принц Уильям провел три недели, стажируясь в MI5, MI6 и Центре правительственной связи (GCHQ), чтобы узнать больше о работе британских разведывательных служб.

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