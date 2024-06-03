Китай заявил, что обнаружил в центральных госорганах двух шпионов MI6

Министерство государственной безопасности Китая заявило, что британская разведка MI6 завербовала двух сотрудников центральных государственных органов КНР. Шпионами назван китайский гражданин по фамилии Ван и его жену Чжоу, сообщает Global Times, передает УНН.

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В ведомстве рассказали, что в 2015 году чиновник по фамилии Ван подал заявку на участие в программе обмена для обучения в Великобритании. MI6 поспособствовала, чтобы заявление одобрили в кратчайшие сроки ввиду его статуса, считают в министерстве.

Когда Вин прибыл в Великобританию, сотрудники Национальной разведки начали уделять ему особое внимание, предоставляя, например, приглашения на обеды и экскурсии. Таким образом спецслужбы страны стремились узнать о слабостях и увлечениях чиновника, считают в Пекине.

По версии китайских спецслужб, в MI6 сделали вывод, что Ван отличается сильным влечением к деньгам. Поэтому сотрудники ведомства, выдавая себя за выпускников учебного заведения, подружились с ним в кампусе и предложили ему работу, связанную с консультированием, на неполный рабочий день с высокой оплатой. Ван согласился и стал предоставлять платные консультации.

Вана постепенно привлекали к работе, причем выплаты были выше гонораров за консультации. Впоследствии у чиновника возникли подозрения, но он продолжил работу.

Когда английская разведка признала, что требуемый уровень взаимодействия достигнут, Вану представили сотрудников MI6. Спецслужбы попросили его предоставить услуги непосредственно британскому правительству в обмен на более высокое вознаграждение и гарантии безопасности. говорится в сообщении

Ван согласился, MI6 подготовила его как шпиона и отправила обратно в Китай для сбора разведданных. Параллельно разведка убеждала чиновника завербовать жену, которая также работала с конфиденциальными данными. В результате женщина также присоединилась к работе.

Супружескую пару впоследствии раскрыли и задержали. Обоих чиновников допросили, их дело продолжают расследовать.

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