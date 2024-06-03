Китай заявив, що виявив у центральних держорганах двох шпигунів MI6

ukenru
Ексклюзив
07:30 • 18001 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

04:30 • 46533 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 64965 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 109753 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 134186 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 137793 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 238022 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 170933 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 190175 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 173011 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
3 м/с
50 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

28 березня, 23:40 • 29617 перегляди
Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

29 березня, 00:07 • 25584 перегляди
Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

29 березня, 00:25 • 29499 перегляди
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

29 березня, 01:53 • 36699 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 42926 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 238026 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 359280 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 375106 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 290708 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 363762 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 59055 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 75779 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 87290 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 170159 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 172730 перегляди
Актуальне
Китай заявив, що виявив у центральних держорганах двох шпигунів MI6

Китай заявив, що виявив у центральних держорганах двох шпигунів MI6

Київ • УНН

 • 27637 перегляди

Китай визначив двох співробітників центрального уряду, Ванга та його дружину Чжоу, як шпигунів, завербованих британським розвідувальним агентством MI6 в рамках програми обміну та фінансових стимулів для збору розвідувальних даних.

Міністерство державної безпеки Китаю заявило, що британська розвідка MI6 завербувала двох співробітників центральних державних органів КНР. Шпигунами названо китайського громадянина на прізвище Ван та його дружину Чжоу, повідомляє  Global Times, передає УНН.

Деталі

У відомстві розповіли, що у 2015 році чиновник на прізвище Ван подав заявку на участь у програмі обміну для навчання у Великій Британії. MI6 посприяла, щоб заяву схвалили в найкоротші терміни з огляду на її статус, вважають у міністерстві.

Коли Ван прибув до Великої Британії, співробітники національної розвідки почали приділяти йому особливу увагу, надаючи, наприклад, запрошення на обіди та екскурсії. Таким чином спецслужби країни прагнули дізнатися про слабкості та захоплення чиновника, вважають у Пекіні.

За версією китайських спецслужб, у MI6 зробили висновок, що Ван відрізняється сильним потягом до грошей. Тому співробітники відомства, видаючи себе за випускників навчального закладу, потоваришували з ним у кампусі та запропонували йому роботу, пов'язану з консультуванням, на неповний робочий день із високою оплатою. Ван погодився і став надавати платні консультації.

Вана поступово залучали до роботи, причому виплати були вищими за гонорари за консультації. Згодом у чиновника виникли підозри, але він продовжив роботу.

Коли англійська розвідка визнала, що необхідний рівень взаємодії досягнуто, Вану представили співробітників MI6. Спецслужби попросили його надати послуги безпосередньо британському уряду в обмін на більш високу винагороду та гарантії безпеки.

йдеться у повідомленні

Ван погодився, MI6 підготувала його як шпигуна і відправила назад до Китаю для збору розвідданих. Паралельно розвідка переконувала чиновника завербувати дружину, яка також працювала із конфіденційними даними. У результаті жінка також долучилася до роботи.

Подружню пару згодом розкрили та затримали. Обох чиновників допитали, їхню справу продовжують розслідувати.

The Telegraph: розвідка Британії зосередиться на шпигунах з Росії, Китаю та Ірану02.06.24, 09:15 • 80539 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НПНовини Світу
pekinПекін
spoluchene-korolivstvoСполучене Королівство
kytaiКитай
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,930.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,884.51