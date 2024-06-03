Китай заявив, що виявив у центральних держорганах двох шпигунів MI6
Київ • УНН
Китай визначив двох співробітників центрального уряду, Ванга та його дружину Чжоу, як шпигунів, завербованих британським розвідувальним агентством MI6 в рамках програми обміну та фінансових стимулів для збору розвідувальних даних.
Міністерство державної безпеки Китаю заявило, що британська розвідка MI6 завербувала двох співробітників центральних державних органів КНР. Шпигунами названо китайського громадянина на прізвище Ван та його дружину Чжоу, повідомляє Global Times, передає УНН.
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У відомстві розповіли, що у 2015 році чиновник на прізвище Ван подав заявку на участь у програмі обміну для навчання у Великій Британії. MI6 посприяла, щоб заяву схвалили в найкоротші терміни з огляду на її статус, вважають у міністерстві.
Коли Ван прибув до Великої Британії, співробітники національної розвідки почали приділяти йому особливу увагу, надаючи, наприклад, запрошення на обіди та екскурсії. Таким чином спецслужби країни прагнули дізнатися про слабкості та захоплення чиновника, вважають у Пекіні.
За версією китайських спецслужб, у MI6 зробили висновок, що Ван відрізняється сильним потягом до грошей. Тому співробітники відомства, видаючи себе за випускників навчального закладу, потоваришували з ним у кампусі та запропонували йому роботу, пов'язану з консультуванням, на неповний робочий день із високою оплатою. Ван погодився і став надавати платні консультації.
Вана поступово залучали до роботи, причому виплати були вищими за гонорари за консультації. Згодом у чиновника виникли підозри, але він продовжив роботу.
Коли англійська розвідка визнала, що необхідний рівень взаємодії досягнуто, Вану представили співробітників MI6. Спецслужби попросили його надати послуги безпосередньо британському уряду в обмін на більш високу винагороду та гарантії безпеки.
Ван погодився, MI6 підготувала його як шпигуна і відправила назад до Китаю для збору розвідданих. Паралельно розвідка переконувала чиновника завербувати дружину, яка також працювала із конфіденційними даними. У результаті жінка також долучилася до роботи.
Подружню пару згодом розкрили та затримали. Обох чиновників допитали, їхню справу продовжують розслідувати.
The Telegraph: розвідка Британії зосередиться на шпигунах з Росії, Китаю та Ірану02.06.24, 09:15 • 80539 переглядiв