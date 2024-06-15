Принц Вільям здійснив приватний візит до британської шпигунської служби
Київ • УНН
Принц Вільям здійснив приватний візит без попередження до МІ-6, британської Служби зовнішньої розвідки, продовжуючи своє ознайомлення з роботою британських спецслужб.
Принц Вільям нещодавно здійснив приватний візит до MI6 - британської служби зовнішньої розвідки. Про це пише Lismore city news, передає УНН.
Деталі
Візит не було анонсовано заздалегідь і лише пізніше було додано до списку офіційних королівських заходів.
Подробиці візиту не розголошуються. Кенсингтонський палац не надав жодних додаткових коментарів, окрім підтвердження візиту.
Доповнення
Це не перший візит принца Вільяма до MI6. У 2022 році він здійснив аналогічний візит, а в 2012 році відвідав штаб-квартиру разом із тоді ще герцогинею Кембриджською.
У 2019 році принц Вільям провів три тижні, стажуючись у MI5, MI6 та Центрі урядового зв’язку (GCHQ), щоб дізнатися більше про роботу британських розвідувальних служб.
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