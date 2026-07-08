Принц Гарри проиграл иск к Daily Mail на 50 млн фунтов из-за обвинений во взломе телефона

Принц Гарри проиграл судебное дело против издателя Daily Mail, в котором требовал 50 миллионов фунтов стерлингов компенсации, обвиняя газету в незаконном сборе информации, в том числе взломе телефона. Об этом сообщает The Telegraph, пишет УНН.

Верховный суд Великобритании полностью отклонил все 97 исковых требований против компании Associated Newspapers. Вместе с принцем Гарри истцами были еще шестеро человек, среди которых музыкант Элтон Джон, актриса Элизабет Херли и баронесса Дорин Лоуренс.

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Судья Мэттью Никлин пришел к выводу, что истцы не смогли доказать незаконный сбор информации, а материалы издания были получены из законных источников. Он также отметил, что показания одного из ключевых свидетелей были существенно подорваны во время допроса.

После объявления решения принц Гарри резко раскритиковал суд.

Мы обратились в суд, ища справедливости и ответственности. Но мы не получили ни того, ни другого