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"Унизительное превращение истории в инструмент": Мельник обвинил немецких левых в фальсификации истории

Киев • УНН

 • 18251 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил партию Левых Бундестага в призывах заключить новый договор о дружбе с Россией, которые прозвучали в преддверии 80-летия нападения гитлеровской Германии на СССР. В призывах левых не упомянуты другие бывшие республики СССР, которые также потеряли жителей во время Второй мировой войны. Об этом пишет УНН со ссылкой на DW.

"Унизительное превращение истории в инструмент": Мельник обвинил немецких левых в фальсификации истории

Детали

Мельник отмечает, что немецкие левые не упомянули другие советские республики, в том числе Украину и Беларусь, которые потеряли на Второй мировой войне миллионы жителей. Дипломат назвал это “унизительным превращением истории в инструмент” и “ударом в лица миллионов украинских жертв” войны.

Цитата

“Недопустимо терпеть подобную „фальсификацию истории“. Украинцы призывают правящую в ФРГ коалицию и оппозицию „не позволять политического злоупотребления темными сторонами истории национал-социализма“, добавил посол. В противном случае примирение Украины и Германии окажется под вопросом”, — цитирует дипломата издание.

Контекст

Как отмечается, несколькими часами ранее до реакции Мельника, в Бундестаге прошли дебаты о российско-германских отношениях. Представительница фракции Левой партии в бундестаге Севим Дагделен призвала заключить новый договор о дружбе с РФ. Кроме того, Левая партия выступила за снятие экономических санкций в отношении России. Резолюция левых не встретила поддержки среди депутатов.

Напомним

В апреле посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью немецкому изданию призвал страну усилить карательные меры против России, в частности, ввести международный бойкот и экономическое эмбарго на российские товары.

Кроме того,он также призвал Запад предоставить Украине современное вооружение, а также принять в НАТО. Если Запад будет медлить, на повестке дня встанет вопрос восстановления ядерного статуса.

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