"Унизительное превращение истории в инструмент": Мельник обвинил немецких левых в фальсификации истории
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил партию Левых Бундестага в призывах заключить новый договор о дружбе с Россией, которые прозвучали в преддверии 80-летия нападения гитлеровской Германии на СССР. В призывах левых не упомянуты другие бывшие республики СССР, которые также потеряли жителей во время Второй мировой войны. Об этом пишет УНН со ссылкой на DW.
Детали
Мельник отмечает, что немецкие левые не упомянули другие советские республики, в том числе Украину и Беларусь, которые потеряли на Второй мировой войне миллионы жителей. Дипломат назвал это “унизительным превращением истории в инструмент” и “ударом в лица миллионов украинских жертв” войны.
Цитата
“Недопустимо терпеть подобную „фальсификацию истории“. Украинцы призывают правящую в ФРГ коалицию и оппозицию „не позволять политического злоупотребления темными сторонами истории национал-социализма“, добавил посол. В противном случае примирение Украины и Германии окажется под вопросом”, — цитирует дипломата издание.
Контекст
Как отмечается, несколькими часами ранее до реакции Мельника, в Бундестаге прошли дебаты о российско-германских отношениях. Представительница фракции Левой партии в бундестаге Севим Дагделен призвала заключить новый договор о дружбе с РФ. Кроме того, Левая партия выступила за снятие экономических санкций в отношении России. Резолюция левых не встретила поддержки среди депутатов.
Напомним
В апреле посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью немецкому изданию призвал страну усилить карательные меры против России, в частности, ввести международный бойкот и экономическое эмбарго на российские товары.
Кроме того,он также призвал Запад предоставить Украине современное вооружение, а также принять в НАТО. Если Запад будет медлить, на повестке дня встанет вопрос восстановления ядерного статуса.