Посол Мельник закликав ФРН запровадити економічне ембарго та міжнародний бойкот проти Росії

Деталі

Мельник вважає, що Німеччина має зайняти більш активну позицію та надати більшу підтримку Україні у боротьбі з Росією. Зокрема, він наголосив, що очікує від Німеччини суворі каральні заходи. Серед них посол назвав "міжнародний бойкот" та "повне економічне ембарго, особливо щодо імпорту сировини, та повне заморожування інвестицій". Також він наголосив на обов'язковому "остракізмі російського уряду, включаючи переслідування у Міжнародному кримінальному суді за військові злочини".

Цитата:

“На сьогодні Росія "поглинула" 7% української національної території. Тому не можна повторювати стратегічну помилку 2014 року (з анексією Криму та дестабілізацією сходу України - ред.), а також стояти поруч і спостерігати, як Росія безкарно здійснює завоювання територій”, - цитує Мельника видання.

Доповнення

Раніше Мельник назвав включення України в НАТО боргом Німеччини перед Києвом.