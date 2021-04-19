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Посол Мельник призвал ФРГ ввести экономическое эмбарго и международный бойкот против России

Посол Мельник призвал ФРГ ввести экономическое эмбарго и международный бойкот против России

Киев  •  УНН

 • 15959 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал страну усилить карательные меры против России, в частности, ввести международный бойкот и экономическое эмбарго на российские товары. Об этом украинский посол заявил в комментарии изданию Welt am Sonntag, передает УНН.

Детали

Мельник считает, что Германия должна занять более активную позицию и предоставить большую поддержку Украины в борьбе с Россией. В частности, он отметил, что ожидает от Германии суровые карательные меры. Среди них посол назвал "международный бойкот" и "полное экономическое эмбарго, особенно в отношении импорта сырья, и полное замораживание инвестиций". Также он указал на обязательный "остракизм российского правительства, включая преследование в Международном уголовном суде за военные преступления".

Цитата:

"На сегодняшний день Россия "поглотила" 7% украинской национальной территории. Поэтому нельзя повторять стратегическую ошибку 2014 года (с аннексией Крыма и дестабилизацией востока Украины - ред.), а также стоять рядом и наблюдать, как Россия безнаказанно осуществляет завоевание территорий", - цитирует Мельника издание.

Дополнение

Ранее Мельник назвал включение Украины в НАТО долгом Германии перед Киевом.

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