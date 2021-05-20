"Принизливе перетворення історії в інструмент": Мельник звинуватив німецьких лівих в фальсифікації історії

Деталі

Мельник зазначає, що німецькі ліві не згадали інші радянські республіки, в тому числі Україну і Білорусь, які втратили на Другій світовій війні мільйони жителів. Дипломат назвав це “принизливим перетворенням історії в інструмент” і “ударом в обличчя мільйонів українських жертв” війни.

Цитата

“Неприпустимо терпіти подібну „фальсифікацію історії“. Українці закликають правлячу у ФРН коаліцію та опозицію „не дозволяти політичному зловживанню темними сторонами історії націонал-соціалізму“, додав посол. В іншому випадку примирення України та Німеччини опиниться під питанням”, — цитує дипломата видання.

Контекст

Як зазначається, кількома годинами раніше до реакції Мельника, в Бундестазі пройшли дебати про російсько-німецькі відносини. Представниця фракції Лівої партії в бундестазі Севім Дагделен закликала укласти новий договір про дружбу з РФ. Крім того, Ліва партія виступила за зняття економічних санкцій щодо Росії. Резолюція лівих не зустріла підтримки серед депутатів.

Нагадаємо

У квітні посол України в Німеччині Андрій Мельник в інтерв’ю німецькому виданню закликав країну посилити каральні заходи проти Росії, зокрема, ввести міжнародний бойкот і економічне ембарго на російські товари.



Крім того, він також закликав Захід надати Україні сучасне озброєння, а також прийняти в НАТО. Якщо Захід буде зволікати, на порядку денному постане питання відновлення ядерного статусу.