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Принудительный оборот рубля вместо гривны в Херсонской и Запорожской областях: начато расследование

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 марта. УНН. Офисом Генерального прокурора начато досудебное расследование в уголовном производстве по фактам принудительного ограничения оборота наличной и безналичной гривны на временно неконтролируемых украинской властью территориях Запорожской и Херсонской областей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на офис Генпрокурора.

Принудительный оборот рубля вместо гривны в Херсонской и Запорожской областях: начато расследование

Детали

Установлено, что после начала Российской Федерацией 24 февраля 2022 года агрессивной войны против Украины, служебные лица Центрального банка РФ во исполнение указаний высшего руководства осуществляли принудительное ограничение оборота наличной и безналичной гривны на временно не контролируемых украинской властью территориях Запорожской и Херсонской областей.

Несмотря на то, что в соответствии с Конституцией Украины денежной единицей Украины является гривна, вместо нее они вводили оборот российского рубля. Таким образом Российская Федерация создает дополнительные предпосылки для гуманитарного кризиса на временно захваченных территориях Украины.

Расследование начато по ч. 2 ст. 437 и ч. 3 ст. 109 УК Украины.

Напомним

Как информировал УНН, с апреля 2022 года в Херсонской области оккупанты планируют вводить в обращение рубли. Они будут заставлять принимать рубли в магазинах и, возможно, выплачивать зарплаты "новой администрации".

Украинские Национальные Новости

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