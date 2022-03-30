Примусовий обіг рубля замість гривні у Херсонській та Запорізькій областях: розпочато розслідування

Деталі

Встановлено, що після розв’язання Російською Федерацією 24 лютого 2022 року агресивної війни проти України, службові особи Центрального банку РФ на виконання вказівок вищого керівництва здійснювали примусове обмеження обігу готівкової та безготівкової гривні на тимчасово не контрольованих українською владою територіях Запорізької та Херсонської областей.

Не дивлячись на те, що відповідно до Конституції України грошовою одиницею України є гривня, замість неї вони запроваджували обіг російського рубля. Таким чином Російська Федерація створює додаткові передумови для гуманітарної кризи на тимчасово захоплених територіях України.

Розслідування розпочато за ч. 2 ст. 437 та ч. 3 ст. 109 КК України.

Нагадаємо

Як інформував УНН, з квітня 2022 року в Херсонській області окупанти планують вводити в обіг рублі. Вони будуть змушувати приймати рублі в магазинах і, можливо, виплачувати зарплати "новій адміністрації".