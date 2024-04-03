Применение Россией ядерного оружия полностью изменит ситуацию для США - Блинкен

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп
  •  72708 просмотра

Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп

Эксклюзив
Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР
  •  97655 просмотра

Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР

Эксклюзив
Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный
  •  126614 просмотра

Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный

Эксклюзив
"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ
  •  127672 просмотра

"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ

Эксклюзив
На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба
  •  123560 просмотра

На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба

Эксклюзив
Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ
  •  114161 просмотра

Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ

Эксклюзив
Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов
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Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов

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СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп
2 апреля 2024, 08:52  •  100149 просмотра

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Применение Россией ядерного оружия полностью изменит ситуацию для США - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что применение Россией ядерного оружия полностью изменило бы ситуацию для США, но Америка хочет избежать прямой войны с РФ, продолжая поддерживать Украину.

Война •   •  5094 просмотра
Применение Россией ядерного оружия полностью изменит ситуацию для США - Блинкен

Макрон тайно разговаривал с Байденом и Шольцем: хотел убедить их изменить стратегию в войне рф против Украины - WSJ

Макрон призвал Байдена и Шольца принять стратегию неопределенности в отношении россии в войне в Украине, но столкнулся с оппозицией со стороны союзников, которые опасаются эскалации.

Война •   •  6087 просмотра
Макрон тайно разговаривал с Байденом и Шольцем: хотел убедить их изменить стратегию в войне рф против Украины - WSJ

Дожди и ветер с ночными морозами и до 22° тепла днем: синоптики дали прогноз на ближайшие дни

Завтра в некоторых регионах ожидается небольшой кратковременный дождь, порывы ветра 15-20 м/с, температура днем от 2 до 21°C, а в последующие дни - небольшой дождь в отдельных регионах с температурой 0-22°C.

Общество •   •  4785 просмотра
Дожди и ветер с ночными морозами и до 22° тепла днем: синоптики дали прогноз на ближайшие дни

Цена в 194 раза выше стартовой: Фонд госимущества продал бывшую Уманскую исправительную колонию за 29 миллионов гривен

Фонд государственного имущества продал комплекс зданий бывшей Уманской исправительной колонии на аукционе за 29 миллионов гривен, что в 194 раза превысило стартовую цену в 149,4 тысячи гривен.

Общество •   •  5824 просмотра
Цена в 194 раза выше стартовой: Фонд госимущества продал бывшую Уманскую исправительную колонию за 29 миллионов гривен

Сотрудничала с оккупантами, председательствуя в незаконном сельском совете на Херсонщине: коллаборационистке грозит 10 лет заключения

Жителю Херсонской области грозит до 10 лет лишения свободы за то, что он сотрудничал с врагом, занимая должность "исполняющего обязанности председателя" в незаконно созданном сельском совете и поддерживая действия и решения российских оккупационных сил.

Война •   •  8058 просмотра
Сотрудничала с оккупантами, председательствуя в незаконном сельском совете на Херсонщине: коллаборационистке грозит 10 лет заключения

Атака дронов на Татарстан: в ООН осудили удар и назвали "гражданской инфраструктурой" завод по производству "шахедов"

После атаки беспилотника на российский завод в Татарстане, который производит дроны-камикадзе "Шахеды" в ООН призвали прекратить атаки на "гражданскую инфраструктуру".

Война •   •  7563 просмотра
Атака дронов на Татарстан: в ООН осудили удар и назвали "гражданской инфраструктурой" завод по производству "шахедов"

Правящая партия Грузии повторно внесет законопроект об "иностранных агентах"

Правящая партия Грузии планирует вернуться к законопроекту, требующему от организаций, получающих иностранные средства, регистрироваться как "иностранные агенты", несмотря на протесты и критику со стороны оппонентов и западных стран в прошлом году.

Новости Мира •   •  6600 просмотра
Правящая партия Грузии повторно внесет законопроект об "иностранных агентах"

Шмыгаля завтра ожидают в Латвии: глава латвийского правительства анонсировала обсуждение поддержки Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетит Латвию 4 апреля 2024 года, чтобы обсудить поддержку Украины против российской агрессии, более тесное экономическое сотрудничество и сотрудничество в сфере безопасности между двумя странами, а также новый пакет помощи Латвии в размере 9,6 млн евро для восстановления и военной поддержки Украины.

Война •   •  8908 просмотра
Шмыгаля завтра ожидают в Латвии: глава латвийского правительства анонсировала обсуждение поддержки Украины

Южная Корея остановила судно, следовавшее из КНДР в рф

Южная Корея задержала 3000-тонное грузовое судно без флага, подозреваемое в нарушении санкций ООН, которое якобы направлялось в россию из Северной Кореи через Китай.

Новости Мира •   •  6653 просмотра
Южная Корея остановила судно, следовавшее из КНДР в рф

Зеленский созвонился с премьером Японии: обсудили дополнительную помощь Украине, санкции против рф и подготовку соглашения о безопасности

Зеленский и премьер-министр Японии Кишида обсудили потребность Украины в нелетальном вооружении, дополнительную помощь на текущий год, усиление санкционного давления на россию, конфискацию замороженных российских активов и подготовку двустороннего соглашения о безопасности между двумя странами.

Война •   •  7887 просмотра
Зеленский созвонился с премьером Японии: обсудили дополнительную помощь Украине, санкции против рф и подготовку соглашения о безопасности