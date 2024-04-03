Применение Россией ядерного оружия полностью изменит ситуацию для США - Блинкен

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Макрон призвал Байдена и Шольца принять стратегию неопределенности в отношении россии в войне в Украине, но столкнулся с оппозицией со стороны союзников, которые опасаются эскалации.
Дожди и ветер с ночными морозами и до 22° тепла днем: синоптики дали прогноз на ближайшие дни
Завтра в некоторых регионах ожидается небольшой кратковременный дождь, порывы ветра 15-20 м/с, температура днем от 2 до 21°C, а в последующие дни - небольшой дождь в отдельных регионах с температурой 0-22°C.
Цена в 194 раза выше стартовой: Фонд госимущества продал бывшую Уманскую исправительную колонию за 29 миллионов гривен
Фонд государственного имущества продал комплекс зданий бывшей Уманской исправительной колонии на аукционе за 29 миллионов гривен, что в 194 раза превысило стартовую цену в 149,4 тысячи гривен.
Сотрудничала с оккупантами, председательствуя в незаконном сельском совете на Херсонщине: коллаборационистке грозит 10 лет заключения
Жителю Херсонской области грозит до 10 лет лишения свободы за то, что он сотрудничал с врагом, занимая должность "исполняющего обязанности председателя" в незаконно созданном сельском совете и поддерживая действия и решения российских оккупационных сил.
Атака дронов на Татарстан: в ООН осудили удар и назвали "гражданской инфраструктурой" завод по производству "шахедов"
После атаки беспилотника на российский завод в Татарстане, который производит дроны-камикадзе "Шахеды" в ООН призвали прекратить атаки на "гражданскую инфраструктуру".
Правящая партия Грузии повторно внесет законопроект об "иностранных агентах"
Правящая партия Грузии планирует вернуться к законопроекту, требующему от организаций, получающих иностранные средства, регистрироваться как "иностранные агенты", несмотря на протесты и критику со стороны оппонентов и западных стран в прошлом году.
Шмыгаля завтра ожидают в Латвии: глава латвийского правительства анонсировала обсуждение поддержки Украины
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетит Латвию 4 апреля 2024 года, чтобы обсудить поддержку Украины против российской агрессии, более тесное экономическое сотрудничество и сотрудничество в сфере безопасности между двумя странами, а также новый пакет помощи Латвии в размере 9,6 млн евро для восстановления и военной поддержки Украины.
Южная Корея остановила судно, следовавшее из КНДР в рф
Южная Корея задержала 3000-тонное грузовое судно без флага, подозреваемое в нарушении санкций ООН, которое якобы направлялось в россию из Северной Кореи через Китай.
Зеленский созвонился с премьером Японии: обсудили дополнительную помощь Украине, санкции против рф и подготовку соглашения о безопасности
Зеленский и премьер-министр Японии Кишида обсудили потребность Украины в нелетальном вооружении, дополнительную помощь на текущий год, усиление санкционного давления на россию, конфискацию замороженных российских активов и подготовку двустороннего соглашения о безопасности между двумя странами.