Применение Россией ядерного оружия полностью изменит ситуацию для США - Блинкен

США предупредила Россию о последствиях применения ядерного оружия, и все же, Америка хочет избежать прямой войны, об этом сообщил Государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью французским СМИ LCI и TF1, передає УНН.

Для нас это была бы полная смена, да с последствиями. Но мы, конечно, делаем все, чтобы избежать такой возможности и избежать войны, большей войны - говорит Госсекретарь США.

По его словам, иметь прямой конфликт с Россией не в интересах его государства, но они будут делать все возможное, чтобы поддержать Украину, и сделать это не только в этом году, но и в последующие годы.

Напомним,

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские войска не будут размещены на территории Украины, чтобы избежать прямого конфликта с россией, который не отвечает интересам союзников по НАТО.