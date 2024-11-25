Прикрывают критическую инфраструктуру с неба? На Ставке говорили об энергетике и ее защите
Киев • УНН
На заседании Ставки обсудили защиту энергетической инфраструктуры и ее восстановление после обстрелов. Рассмотрели вопросы ПВО, контрактирование оружия и сотрудничество с европейскими партнерами по импорту электроэнергии.
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки - говорили об энергетике и ее защите, а также - о прикрытии объектов критической инфраструктуры с неба, передает УНН.
«Провел Ставку по энергетике и ее защите. Были доклады Минэнерго, «Нафтогаза» и всех ключевых участников отрасли. Говорили о ходе восстановления после российского обстрела 17 ноября и дальнейшей защите всех критических объектов. Газовая инфраструктура и генерация: атомная, гидро-, тепловая и тому подобное. Также о нашем партнерстве с европейскими странами, чтобы увеличить возможности для импорта электроэнергии, в частности, для бизнеса», - сообщил Зеленский.
Кроме того, по его словам, был доклад Воздушных сил по прикрытию объектов критической инфраструктуры с неба.
«Мы берем самый эффективный опыт эшелонирования средств ПВО и распространяем его на другие регионы», - отметил Зеленский.
Он добавил, что кроме энергетики, заслушали доклад Минобороны по контрактированию и авансированию для украинских производителей оружия, снарядов, ракет, дронов, итоги за 2024 год и планирование на 2025-й.
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