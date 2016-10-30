Пограничники со стрельбой задержали нарушителя на границе с Беларусью

Украинца, который попытался скрыться на автомобиле, остановили сегодня утром, 30 октября, в пункте пропуска "Новые Яриловичи".

Во время погранично-таможенного оформления автомобиля "Форд" литовской регистрации, который направлялся в Беларусь оказалось, что водитель гражданин Украины нарушил правила транзита транспортного средства.

"Чтобы избежать ответственности мужчина попытался скрыться с пункта пропуска, осуществив опасный разворот на автомобиле. Для остановки нарушителя пограничники мгновенно применили средство для принудительной остановки. Продолжив движение и создав явную угрозу здоровью и жизни работников пункта пропуска пограничники произвели несколько предупредительных выстрелов вверх и один выстрел по колесу автомобиля из автомата Калашникова. После окончательной остановки нарушитель был задержан", - сказано в сообщении.

В отношении мужчины пограничники составили документы административного производства по двум статьям, а также проинформировали представителей Национальной полиции.