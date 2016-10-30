Прикордонники зі стріляниною затримали порушника на кордоні з Білоруссю
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. На кордоні з Білоруссю прикордонники використали зброю для зупинки порушника, який намагався утекти з пункту пропуску. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Українця, який спробував втекти на автомобілі, зупинили сьогодні зранку, 30 жовтня, у пункті пропуску “Нові Яриловичі”.
Під час прикордонно-митного оформлення автомобіля “Форд” литовської реєстрації, який прямував до Білорусі виявилось, що водій громадянин України порушив правила транзиту на транспортний засіб.
"Щоб уникнути відповідальності чоловік спробував втекти з пункту пропуску здійснивши небезпечний розворот на автомобілі. Для зупинки порушника прикордонниками миттєво був застосований засіб для примусової зупинки. Продовживши рух та створивши явну загрозу здоров’ю та життю працівників пункту пропуску прикордонники здійснили кілька попереджувальних пострілів вгору та один постріл по колесу автомобіля з автомату Калашникова. Після остаточної зупинки порушник був затриманий", - сказано у повідомленні.
Стосовно чоловіка прикордонники склали документи адміністративного провадження за двома статтями, а також проінформували представників Національної поліції.