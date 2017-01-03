Пограничники задержали молдаванина, разыскиваемого Интерполом за убийство
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Вчера, 2 января в пункте пропуска "Гремяч" пограничники обнаружили гражданина Молдовы, который находился в международном розыске Интерпол за непредумышленное убийство. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.
Вчера в пункте пропуска "Гремяч", при пересечении границы, пограничники Черниговского отряда обнаружили гражданина Молдовы, который находился в международном розыске. Молдаванина разыскивали за непредумышленное убийство. Сотрудники Госпогранслужбы задержали его и передали взаимодействующим органам.
Кроме того, за минувшие сутки на границе пограничники обнаружили авто, которое разыскивали в Германии. Автомобиль "Фольксваген", за рулем которого находился гражданин Украины, находился в розыске согласно базы данных Интерпола. Пограничники выяснили, что данное транспортное средство похищено в Германии в марте 2014 года.
Обо всех фактах сотрудники Госпогранслужбы проинформировали дежурного Укрбюро Интерпола в Киеве. Здержанный и транспортное средство переданы сотрудникам Национальной полиции.