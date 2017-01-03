Прикордонники затримали молдованина, якого розшукував Інтерпол за вбивство

Учора у пункті пропуску “Грем’яч”, під час перетину кордону, прикордонники Чернігівського загону виявили громадянина Молдови, який перебував у міжнародному розшуку. Молдованина розшукували за ненавмисне вбивство. Співробітники Держприкордонслужби його затримали та передали взаємодіючим органам.

Крім того, минулої доби на кордоні охоронці кордону виявили авто, яке розшукували в Німеччині. Автомобіль “Фольксваген”, за кермом якого перебував громадянин України, знаходився в розшуку за базою даних Інтерполу. Прикордонники з’ясували, що даний транспортний засіб викрадений в Німеччині в березні 2014 року.

Про всі факти співробітники Держприкордонслужби проінформували чергового Укрбюро Інтерполу в м.Київ. Наразі затриману особу та транспортний засіб передано співробітникам Національної поліції.