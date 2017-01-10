Пограничники задержали двух человек, которых разыскивал Интерпол
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. При осуществлении мероприятий пограничного контроля пограничники задержали двух человек, которых разыскивал Интерпол, а также гражданку Украины, которая направлялась в Лондон по чужому паспортному документу. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.
Так, пограничники задержали в аэропорту "Борисполь" гражданку Украины, которая направлялась в Лондон и пыталась попасть на рейс по чужому паспортному документу. В ходе проверки выяснилось, что женщина пыталась пересечь границу по незаконно полученному паспортному документу гражданки Венгрии, который проходит по базе Интерпола, как похищенный.
Как ранее сообщалось, во время оформления документов пассажиров рейса "Киев - Тель-Авив" пограничники аэропорта "Борисполь" остановили также гражданина Беларуси, который находился в международном розыске за грабеж. Мужчину передали представителям Национальной полиции.
Еще одну гражданку Украины, которая разыскивалась за кражу, остановили в пункте пропуска "Новые Яриловичи" пограничники Черниговского отряда. Во время проверки документов гражданки, которая направлялась с территории Беларуси, сработала база данных Интерпола. Об указанном факте пограничники проинформировали представителей Национальной полиции.