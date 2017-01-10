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Прикордонники затримали двох осіб, яких розшукував Інтерпол

Прикордонники затримали двох осіб, яких розшукував Інтерпол

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. Під час здійснення заходів прикордонного контролю прикордонники затримали двох осіб, яких розшукував Інтерпол, а також громадянку України, яка прямувала до Лондона за чужим паспортним документом. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.

Так, прикордонники затримали в аеропорту “Бориспіль” громадянку України, яка прямувала до Лондона та намагалась потрапити на рейс за чужим паспортним документом. В ході перевірки з’ясувалось, що жінка намагалась перетнути кордон по незаконно отриманому паспортному документу громадянки Угорщини, який проходить по базі Інтерполу, як викрадений.

Як раніше повідомлялось, під час оформлення документів пасажирів рейсу “Київ — Тель-Авів” прикордонники аеропорту “Бориспіль” зупинили також громадянина Білорусі, який знаходився в міжнародному розшуку за грабіж. Чоловіка передали представникам Національної поліції.

Ще одну громадянку України, яка розшукувалась за крадіжку, зупинили в пункті пропуску “Нові Яриловичі” прикордонники Чернігівського загону. Під час перевірки документів громадянки, яка прямувала з території Білорусі, спрацювала база даних Інтерполу. Про зазначений факт прикордонники проінформували представників Національної поліції.

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