Мужчина хотел вывезти за границу спрятанную в машине 5-летнюю девочку

$41.190.15
45.550.30
ukru
В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах
13:40 • 10725 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 25272 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
10:30 • 53938 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
08:51 • 99275 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 76906 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 118907 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 182439 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 274671 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 202500 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 271506 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

5.1м/с
67%
Популярные новости

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

7 апреля, 05:04 • 105733 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

7 апреля, 07:56 • 98356 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

7 апреля, 08:11 • 93457 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 74271 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 81670 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 41955 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 84107 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 367623 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 331580 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 416393 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 10471 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 22087 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 28487 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 64252 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 271512 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Мужчина хотел вывезти за границу спрятанную в машине 5-летнюю девочку

Киев • УНН

 • 13813 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Пограничники Мукачевского отряда Закарпатской области в пункте пропуска "Лужанка" пресекли попытку незаконного вывоза из Украины малолетнего ребенка. Об этом сообщил пресс-центр Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), передает УНН.

Мужчина хотел вывезти за границу спрятанную в машине 5-летнюю девочку

"Во время проведения углубленного осмотра транспортного средства Volkswagen, которым на выезд из Украины следовало пять человек, пограничники обнаружили спрятанную девочку возрастом 5 лет", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ребенок был накрыт одеялом, а сверху лежала сумка с вещами. Девочка имела при себе биометрический паспорт гражданки Украины, который, однако, не был предоставлен пограничникам при проведении паспортного контроля лиц.

Пограничники отмечают, что фамилия девочки не совпадала с фамилией мужчины, назвавшегося ее отцом. При этом никаких разрешительных документов на вывоз ребенка за границу от матери не было. Не было у мужчины и свидетельства о рождении ребенка, которое могло подтвердить отцовство, добавляют в ГПСУ.

О данном факте были проинформированы представители Национальной полиции.

Сейчас выясняются все обстоятельства незаконного вывоза ребенка за границу.

Ранее сообщалось, что в аэропорту "Борисполь" пограничники задержали мужчину, который пытался вывезти чужого ребенка в Израиль.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$64.52
Bitcoin
$78,385.90
S&P 500
$4,905.90
Tesla
$230.28
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,032.21
Ethereum
$1,518.85