Мужчина хотел вывезти за границу спрятанную в машине 5-летнюю девочку
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Пограничники Мукачевского отряда Закарпатской области в пункте пропуска "Лужанка" пресекли попытку незаконного вывоза из Украины малолетнего ребенка. Об этом сообщил пресс-центр Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), передает УНН.
"Во время проведения углубленного осмотра транспортного средства Volkswagen, которым на выезд из Украины следовало пять человек, пограничники обнаружили спрятанную девочку возрастом 5 лет", - говорится в сообщении.
Как отмечается, ребенок был накрыт одеялом, а сверху лежала сумка с вещами. Девочка имела при себе биометрический паспорт гражданки Украины, который, однако, не был предоставлен пограничникам при проведении паспортного контроля лиц.
Пограничники отмечают, что фамилия девочки не совпадала с фамилией мужчины, назвавшегося ее отцом. При этом никаких разрешительных документов на вывоз ребенка за границу от матери не было. Не было у мужчины и свидетельства о рождении ребенка, которое могло подтвердить отцовство, добавляют в ГПСУ.
О данном факте были проинформированы представители Национальной полиции.
Сейчас выясняются все обстоятельства незаконного вывоза ребенка за границу.
Ранее сообщалось, что в аэропорту "Борисполь" пограничники задержали мужчину, который пытался вывезти чужого ребенка в Израиль.