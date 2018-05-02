Мужчина хотел вывезти за границу спрятанную в машине 5-летнюю девочку

"Во время проведения углубленного осмотра транспортного средства Volkswagen, которым на выезд из Украины следовало пять человек, пограничники обнаружили спрятанную девочку возрастом 5 лет", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ребенок был накрыт одеялом, а сверху лежала сумка с вещами. Девочка имела при себе биометрический паспорт гражданки Украины, который, однако, не был предоставлен пограничникам при проведении паспортного контроля лиц.

Пограничники отмечают, что фамилия девочки не совпадала с фамилией мужчины, назвавшегося ее отцом. При этом никаких разрешительных документов на вывоз ребенка за границу от матери не было. Не было у мужчины и свидетельства о рождении ребенка, которое могло подтвердить отцовство, добавляют в ГПСУ.

О данном факте были проинформированы представители Национальной полиции.

Сейчас выясняются все обстоятельства незаконного вывоза ребенка за границу.

Ранее сообщалось, что в аэропорту "Борисполь" пограничники задержали мужчину, который пытался вывезти чужого ребенка в Израиль.