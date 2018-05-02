Чоловік хотів вивезти за кордон приховану в автівці 5-річну дівчинку
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Прикордонники Мукачівського загону Закарпатської області у пункті пропуску "Лужанка" запобігли спробі незаконного вивезення з України малолітньої дитини. Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України, передає УНН.
“Під час проведення поглибленого огляду транспортного засобу Volkswagen, яким на виїзд з України прямувало п’ятеро осіб, прикордонники виявили приховану дівчинку віком 5 років”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, дитина була накрита ковдрою, а зверху лежала сумка з речами. Дівчинка мала при собі біометричний паспорт громадянки України, який, проте, не був наданий прикордонникам під час проведення паспортного контролю осіб.
Прикордонники зазначають, что прізвище дівчинки не збігалося з прізвищем чоловіка, який назвався її батьком. При цьому жодних дозвільних документів на вивезення дитини за кордон від матері не було. Не мав чоловік і свідоцтво про народження дитини, що могло підтвердити батьківство, додають у ДПСУ.
Про цей факт було проінформовано представників Національної поліції.
Наразі з’ясовуються усі обставини незаконного вивезення дитини за кордон.
Раніше повідомлялося, що в аеропорту “Бориспіль” прикордонники затримали чоловіка, який намагався вивезти чужу дитину до Ізраїлю.