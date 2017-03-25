Пограничники задержали 14 контрабандистов в гидрокостюмах

Сегодня утром на Закарпатье пограничники пресекли перемещение через государственную границу 28 пакетов контрабандных табачных изделий и задержали на берегу реки Тиса, по которой проходит граница с Румынией, гражданина Украины в гидрокостюме.

В дальнейшем, продолжая розыскные мероприятия, сотрудникам Госпогранслужбы удалось задержать еще 13 человек в гидрокостюмах, которые возвращались из Румынии после неудачной попытки заработать на контрабанде сигарет.

Все задержанные граждане доставлены в пограничное подразделение. За незаконное пересечение государственной границы на правонарушителей составлены документы об административном правонарушении. Дело направлено в суд. Гидрокостюмы, как орудие правонарушения, изъяты до решения суда.

В ведомстве отметили, что всего с начала года в 9 случаях задержаны 25 правонарушителей в гидрокостюмах, из них 1 человек несовершеннолетний.

Как сообщал УНН, россиянин пытался вывезти старинную монету и оружие из Украины.