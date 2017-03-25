Прикордонники затримали 14 контрабандистів в гідрокостюмах
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Прикордонники затримали 14 громадян у гідрокостюмах, причетних до контрабандної діяльності. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Сьогодні вранці на Закарпатті прикордонники не дозволили переміщення через державний кордон 28 пакунків контрабандних тютюнових виробів та затримали на березі річки Тиса, по якій проходить кордон з Румунією, громадянина України у гідрокостюмі.
В подальшому, продовжуючи пошукові заходи, співробітникам Держприкордонслужби вдалося затримати ще 13 осіб у гідрокостюмах, які повертались з Румунії після невдалої спроби заробити на контрабанді сигарет.
Усі затримані громадяни доставлені до прикордонного підрозділу. За незаконне перетинання державного кордону на правопорушників складено документи про адміністративне правопорушення. Справу скеровано до суду. Гідрокостюми, як знаряддя правопорушення, вилучені до рішення суду.
У відомстві зазначили, що всього з початку року в 9 випадках затримано 25 правопорушників у гідрокостюмах, з них 1 особа неповнолітня.
Як повідомляв УНН, росіянин намагався вивезти старовинну монету та зброю з України.