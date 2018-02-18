Пограничники запретили въезд сирийцу за посещение оккупированного Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. В Николаевской области обнаружен гражданин Сирии, который незаконно посещал оккупирован Крым, в связи с чем ему запрещен въезд в Украину на 3 года. Об этом сообщает отдел взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.
"Вчера в одном из портов Николаева, во время оформления судна, которое пришло из Италии под флагом Того, пограничники обнаружили гражданина Сирии, незаконно посещал Крым. В 2016 году иностранец дважды пересекал временно закрыт пункт пропуска "Севастополь" на другом судне", - говорится в сообщении.
За нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию АР Крым и выезда из нее пограничники вынесли решение о запрете иностранцу въезда на территорию Украины на три года.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко убежден, что Российскую Федерацию удастся привлечь к ответственности за аннексию Крыма в международном суде ООН.