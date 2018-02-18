Прикордонники заборонили в’їзд сирійцю за відвідування окупованого Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. У Миколаївській області виявлено громадянина Сирії, який незаконно відвідував окупований Крим, у зв’язку з чим йому заборонено в’їзд в Україну на 3 роки. Про це повідомляє відділ взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України, передає УНН.
“Учора в одному з портів Миколаєва, під час оформлення судна, яке прийшло з Італії під прапором Того, прикордонники виявили громадянина Сирії, який незаконно відвідував Крим. У 2016 році іноземець двічі перетинав тимчасово закритий пункт пропуску „Севастополь“ на іншому судні”, — йдеться у повідомленні.
За порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію АР Крим та виїзду з неї прикордонники винесли рішення про заборону іноземцю в’їзду на територію України на три роки.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко переконаний, що Російську Федерацію вдасться притягнути до відповідальності за анексію Криму у міжнародному суді ООН.