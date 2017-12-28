Пограничники обнаружили трубопровод неподалеку от территории Приднестровья

"Резиновый шланг был закопан на глубину 10 см и вел от окраины с.Павловка к государственной границе в направлении Приднестровья. Трубопровод, вероятно, предназначался для перекачки спирта из соседней территории. Его длина составила 900 метров", - говорится в сообщении.

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Стоит отметить, что за день до этой находки, пограничники совместно с представителями Управлением защиты экономики Нацполиции в Одесской области, на направлении н.п. Старая Андрияшивка (РМ) - н.п. Новокрасное (Украина), демонтировали еще один трубопровод. Это был пластиковый шланг длиной 930 м, который, скорее всего, также предназначался для осуществления противоправной деятельности.

Сейчас продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к незаконным сделкам.

Так, с начала года сотрудники Госпогранслужбы совместно с правоохранителями сопредельных стран и взаимодействующими органами обнаружили трубопроводы в 11 случаях.