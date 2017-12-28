Прикордонники виявили трубопровід неподалік від території Придністров'я
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Учора прикордонники оперативно-розшукового підрозділу Південного регіонального управління Держприкордонслужби та Білгород-Дністровського загону виявили майже кілометровий трубопровід між Україною і Придністров'ям, передає УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.
"Гумовий шланг був закопаний на глибину 10 см та вів від околиці с. Павлівка до державного кордону у напрямку Придністров’я. Трубопровід, ймовірно, призначався для перекачування спирту з сусідньої території. Його довжина склала 900 метрів" - йдеться в повідомленні.
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Варто зазначити, що за день до цієї знахідки, прикордонники спільно з представниками Управлінням захисту економіки Нацполіції в Одеській області, на напрямку н.п. Стара Андріяшівка (РМ) – н.п. Новокрасне (Україна), демонтували ще один трубопровід. Це був пластиковий шланг завдовжки 930 м, який, скоріш за все, також призначався для здійснення протиправної діяльності.
Наразі тривають заходи щодо встановлення осіб, причетних до незаконних оборудок.
Так, з початку року співробітники Держприкордонслужби спільно з правоохоронцями суміжних країн та взаємодіючими органами виявили трубопроводи в 11 випадках.