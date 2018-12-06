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Пограничники изъяли более 3 тонн контрабандных телячьих туш

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. Вчера в ходе реализации информации оперативных подразделений Северного регионального управления Госпогранслужбы на автодороге около г. Ковель, что на Волыни, пограничники совместно с представителями полиции остановили для проверки транспортное средство Mercedes-Benz Sprinter украинской регистрации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Пограничники изъяли более 3 тонн контрабандных телячьих туш

"Во время осмотра грузового отсека микроавтобуса было обнаружено телячьи туши глубокой заморозки общим весом около 3300 кг. Товар гражданин Украины перевозил без каких-либо товаросопроводительных документов и транспортировался с нарушением установленных ветеринарных норм. Предварительно установлено, что мясо было подготовлено для дальнейшего незаконного перемещения через государственную границу в Беларусь", - говорится в сообщении.

Сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ст. 227 УК "Выпуск или реализация недоброкачественной продукции", направлено в Нацполицию. Машина и телячьи тушки - изъяты.

Напомним, во время осмотра грузового автомобиля MAN пограничники Львовского отряда нашли 2,6 тысячи пачек сигарет, которые были спрятаны в стальных трубах для трубопроводов.

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