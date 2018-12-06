Пограничники изъяли более 3 тонн контрабандных телячьих туш

"Во время осмотра грузового отсека микроавтобуса было обнаружено телячьи туши глубокой заморозки общим весом около 3300 кг. Товар гражданин Украины перевозил без каких-либо товаросопроводительных документов и транспортировался с нарушением установленных ветеринарных норм. Предварительно установлено, что мясо было подготовлено для дальнейшего незаконного перемещения через государственную границу в Беларусь", - говорится в сообщении.



Сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ст. 227 УК "Выпуск или реализация недоброкачественной продукции", направлено в Нацполицию. Машина и телячьи тушки - изъяты.



Напомним, во время осмотра грузового автомобиля MAN пограничники Львовского отряда нашли 2,6 тысячи пачек сигарет, которые были спрятаны в стальных трубах для трубопроводов.