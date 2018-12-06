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Прикордонники вилучили понад 3 тонн контрабандних телячих туш

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Учора в ході реалізації інформації оперативних підрозділів Північного регіонального управління Держприкордонслужби на автодорозі неподалік м. Ковель, що на Волині, прикордонники спільно з представниками поліції зупинили для перевірки транспортний засіб Mercedes-Benz Sprinter української реєстрації. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.

Прикордонники вилучили понад 3 тонн контрабандних телячих туш

"Під час проведення огляду вантажного відсіку мікроавтобуса було виявлено телячі туші глибокої заморозки загальною вагою близько 3300 кг. Товар громадянин України перевозив без будь-яких товаросупровідних документів та транспортувався з порушенням встановлених ветеринарних норм. Попередньо встановлено, що м'ясо було підготовлене для подальшого незаконного переміщення через державний кордон до Білорусі"- йдеться у повідомленні.

Повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 227 ККУ "Випуск або реалізація недоброякісної продукції", направлено до Нацполіції. Машину та телячі тушки – вилучено.

Нагадаємо, під час огляду вантажного автомобіля MAN прикордонники Львівського загону знайшли понад 2,6 тисячі пачок сигарет, які були заховані у стальних трубах для трубопроводів.

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