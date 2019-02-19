Пограничники отказали 80 израильтянам во въезде в Украину с начала 2019-го года
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. С начала этого года Госпогранслужба отказала 80 гражданам Израиля во въезде в Украину. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщил пресс-секретарь председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.
"С начала 2019 года Госпогранслужба Украины отказала 80 гражданам Израиля и въезде на территорию Украины", - сообщил Слободян.
Он также отметил, количество граждан Израиля, которые недобросовестно готовятся к поездкам в Украину увеличилось. Они часто не могут подтвердить цель своего визита в Украину.
Ранее сообщал УНН, в аэропорту Израиля наблюдаются задержания украинцев.