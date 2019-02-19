Пограничники отказали 80 израильтянам во въезде в Украину с начала 2019-го года

"С начала 2019 года Госпогранслужба Украины отказала 80 гражданам Израиля и въезде на территорию Украины", - сообщил Слободян.



Он также отметил, количество граждан Израиля, которые недобросовестно готовятся к поездкам в Украину увеличилось. Они часто не могут подтвердить цель своего визита в Украину.



Ранее сообщал УНН, в аэропорту Израиля наблюдаются задержания украинцев.