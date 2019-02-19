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Прикордонники відмовили 80 ізраїльтянам у в’їзді в Україну з початку 2019-го року

Київ • УНН

 • 14775 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. З початку цього року Держприкордонслужба відмовила 80 громадянам Ізраїлю у в'їзді в Україну. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомив прес-секретар голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

“З початку 2019 року Держприкордонслужба України відмовила 80 громадянам Ізраїлю і в’їзді на територію України”, - повідомив Слободян.

Він також зазначив, кількість громадян Ізраїлю, які недобросовісно готуються до поїздок в Україну збільшилась. Вони часто не можуть підтвердити мету свого візиту в Україну.

Раніше УНН повідомляв, в аеропорту Ізраїлю спостерігаються затримання українців.

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