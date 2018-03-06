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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 56561 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 67100 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 70062 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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10 марта, 15:15 • 105175 просмотра

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Пограничники Украины и Молдовы не пропустили в Европу 84 кг героина

Пограничники Украины и Молдовы не пропустили в Европу 84 кг героина

Киев  •  УНН

 • 9053 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Украинские и молдавские правоохранители перекрыли международный наркотрафик, чем предотвратили поступление в Европу 84 кг героина и задержали 5 наркодилеров - граждан Турции. Об этом сообщает Отдел взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.

"В сотрудничестве с молдавскими правоохранителями оперативниками Государственной пограничной службы Украины разоблачили причастных к организации этого канала и, как результат, в ходе обмена информации, на территории Молдовы задержали 84 килограмма героина и 5 граждан Турции. Установлено, что они организовали и осуществляли доставку наркотиков через Турцию, Болгарию, Румынию и Молдову с целью дальнейшего транзита в страны Западной Европы", - говорится в сообщении.

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Кроме того, в ходе совместных мероприятий отрабатывалась и информация о возможном трафике наркотиков через Украину.

Стоит напомнить, что проведение таких успешных операций правоохранительных органов двух стран не единичны. Это и выявление в мае 2016 года коллекции из 17 ценных картин Рубенса, Тинторетто, Пизанелло, Карото и Мантеньи, похищенных из городского музея Кастельвеккьо в Вероне (Италия).

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Другой успешной совместной операцией стала ликвидация организованной преступной группировки, целью которой было физическое уничтожение главы Демократической партии Республики Молдова Владимира Плахотнюка, за ликвидацию которого злоумышленникам обещали 200 тыс. долл. Она была проведена в апреле 2017 года.

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