Пограничники Украины и Молдовы не пропустили в Европу 84 кг героина
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Украинские и молдавские правоохранители перекрыли международный наркотрафик, чем предотвратили поступление в Европу 84 кг героина и задержали 5 наркодилеров - граждан Турции. Об этом сообщает Отдел взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.
"В сотрудничестве с молдавскими правоохранителями оперативниками Государственной пограничной службы Украины разоблачили причастных к организации этого канала и, как результат, в ходе обмена информации, на территории Молдовы задержали 84 килограмма героина и 5 граждан Турции. Установлено, что они организовали и осуществляли доставку наркотиков через Турцию, Болгарию, Румынию и Молдову с целью дальнейшего транзита в страны Западной Европы", - говорится в сообщении.
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Кроме того, в ходе совместных мероприятий отрабатывалась и информация о возможном трафике наркотиков через Украину.
Стоит напомнить, что проведение таких успешных операций правоохранительных органов двух стран не единичны. Это и выявление в мае 2016 года коллекции из 17 ценных картин Рубенса, Тинторетто, Пизанелло, Карото и Мантеньи, похищенных из городского музея Кастельвеккьо в Вероне (Италия).
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Другой успешной совместной операцией стала ликвидация организованной преступной группировки, целью которой было физическое уничтожение главы Демократической партии Республики Молдова Владимира Плахотнюка, за ликвидацию которого злоумышленникам обещали 200 тыс. долл. Она была проведена в апреле 2017 года.