Прикордонники України та Молдови не пропустили до Європи 84 кг героїну
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Українські та молдовські правоохоронці перекрили міжнародний наркотрафік, чим запобігли надходженню до Європи 84 кг героїну та затримали 5 наркоділерів – громадян Туреччини. Про це повідомляє Відділ взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України, передає УНН.
“У співпраці з молдовськими правоохоронцями оперативниками Державної прикордонної служби України викрито причетних до організації цього каналу і, як результат, в ході обміну інформацією, на території Молдови було затримано 84 кілограми героїну та 5 громадян Туреччини. Встановлено, що вони організували та здійснювали доставку наркотиків через Туреччину, Болгарію, Румунію та Молдову з метою подальшого транзиту до країн Західної Європи”, — йдеться у повідомленні.
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Крім того, в ході спільних заходів відпрацьовувалася і інформація про можливий трафік наркотиків через Україну.
Варто нагадати, що проведення таких успішних операцій правоохоронцями двох країн є непоодинокими. Це і виявлення у травні 2016 року колекції з 17 цінних картин Рубенса, Тінторетто, Пизанелло, Карото і Мантеньї, викрадених з міського музею Кастельвеккьо у Вероні (Італія).
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Іншою успішною спільною операцією стала ліквідації організованого злочинного угруповання, яке мало на меті фізичне знищення Голови Демократичної партії Республіки Молдова Володимира Плахотнюка, за ліквідацію якого зловмисникам обіцяли 200 тисяч доларів США. Вона була проведена у квітні 2017 року.