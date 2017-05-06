Пограничники РФ опровергли попытку захвата украинского катера

Как сообщили в пограничном управлении ФСБ РФ, катер "нарушил границу". Кроме того, с него велась видео- и фотосъемка.

Напомним, накануне Мининфраструктуры сообщило, что в Черном море в районе Скадовска при штатных учениях российский корабль совершил попытку захвата украинского спасательного катера.

Как сообщал УНН, российский корабль затонул в Черном море.