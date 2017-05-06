Прикордонники РФ заперечили спробу захоплення українського катера
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Російські прикордонники заперечили, що намагалися захопити український катер у водах неподалік Скадовська, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Як повідомили у прикордонному управлінні ФСБ РФ, катер "порушив кордон". Крім того, з нього велася відео- і фотозйомка.
Нагадаємо, напередодні Мінінфраструктури повідомило, що у Чорному морі в районі Скадовська під час штатних навчань російський корабель здійснив спробу захоплення українського рятувального катеру.
Як повідомляв УНН, російський корабель затонув у Чорному морі.