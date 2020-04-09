Пограничники осваивают в небе новые французские вертолеты
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Новые французские вертолеты Airbus Helikopter H-125, которые Государственная пограничная служба Украины получила в начале этого года, начинают осваивать небо над границей. Об этом сообщило МВД Украины на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Два вертолета пока помогают тренироваться летному составу и техническому персоналу Одесской и Харьковской авиаэскадрилий", - говорится в сообщении.
Так, учебные полеты будут происходить в том числе и у госграницы, поэтому пограничники смогут не только осваивать современную технику, но и одновременно осуществлять воздушный мониторинг границы.
В министерстве напомнили, что в рамках выполнения межправительственного соглашения с Французской Республикой и реализации инвестиционного проекта МВД по созданию единой системы авиационной безопасности и защиты, Украина должна пополниться 55 новыми образцами авиатехники. Из них Госпогранслужба Украины получит 24 новых вертолета.
Как ранее сообщал УНН, командованию Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины передали три модернизированные вертолеты Ми-8 МТВ-1.