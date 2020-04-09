Прикордонники освоюють в небі нові французькі вертольоти

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Нові французькі гвинтокрили Airbus Helikopter H–125, які Державна прикордонна служба України отримала на початку цього року, починають освоювати небо над кордоном. Про це повідомило МВС України на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.