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Прикордонники освоюють в небі нові французькі вертольоти

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. Нові французькі гвинтокрили Airbus Helikopter H–125, які Державна прикордонна служба України отримала на початку цього року, починають освоювати небо над кордоном. Про це повідомило МВС України на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Два гвинтокрили наразі допомагають тренуватись льотному складу та технічному персоналу Одеської та Харківської авіаескадрилей”, — йдеться у повідомленні.

Так, навчальні польоти відбуватимуться в тому числі й біля держрубежу, тому прикордонники зможуть не лише освоювати сучасну техніку, а й одночасно здійснювати повітряний моніторинг кордону.

У міністерстві нагадали, що у рамках виконання міжурядової угоди з Французькою Республікою та реалізації інвестиційного проекту МВС щодо створення єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту, Україна має поповнитися 55 новими зразками авіатехніки. З них Держприкордонслужба України отримає 24 нових вертольоти.

Як раніше повідомляв УНН, командуванню Сухопутних військ Збройних Сил України передали три модернізовані вертольоти Мі-8 МТВ-1.

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