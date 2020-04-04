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Українські військові отримали модернізовані вертольоти

Українські військові отримали модернізовані вертольоти

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Командуванню Сухопутних військ Збройних Сил України передали три модернізовані вертольоти Мі-8 МТВ-1. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерство оборони України.

"Державне підприємство “Конотопський авіаремонтний завод “Авіакон” (ДП “Авіакон”), що входить до складу державного концерну “Укроборонпром”, передало Командуванню Сухопутних військ Збройних Сил України три модернізовані вертольоти Мі-8 МТВ-1“,- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що техніка призначена для українських військових, які виконують завдання в рамках миротворчої місії ООН в одній із країн Африки.

“Незважаючи на заходи карантину, „Авіакон“ вчасно виконує свої зобов’язання та забезпечує підтримку льотної придатності техніки державної авіації. Особливо це стосується техніки для наших миротворців, адже від їхньої роботи залежить репутація України на міжнародному рівні. Тепер, з модернізованими вертольотами, вчасно відбудеться ротація особового складу та техніки 18-го окремого вертолітного загону Місії ООН”, — повідомив директор підприємства Ігор Марченко.

Нагадаємо, Об’єднані сили на Донбасі отримали костюми біозахисту.

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